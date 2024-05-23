Глава Сумской области Украины пожаловался на российских разведчиков

В Сумской области Украины пожаловался на российских разведчиков. Об этом сообщают украинские СМИ.По словам представителя госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, российские военнослужащие активно изучают украинскую оборону.
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