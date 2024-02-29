Новая Зеландия ввела против РФ новые санкции

АндрейБорков

Как страшно жить!!! Ё-моё, Новая Зеландия ввела санкции против России, пора сдаваться! Вот только кому сдаваться то, может Буркина Фосо? А может Берегу Берцовой Кости? Нет, сдаваться надо Мадагаскару! Как теперь жить дальше будем? Помрем наверное, если Новая Зеландия санкции ввела. А кстати, что вообще такое эта Новая Зеландия? Видимо это супер-держава, у которой ядерное оружие, охеренная промышленность, сотни ракетных подводных лодок и десятки авианосцев? А может она кормит пол-мира? Да нет же! По значимости своей, даже не в Мире, в своем регионе эта самая Новая Зеландия что то типа Литвы или Латвии, то есть НИ КТО И ЗВАТЬ НИ КАК. И эта ХУЕ...А ИЗ ПОД НОГТЕЙ вводит санкции против РФ! Видимо мышь сильно пьяная, если на медведя залупается.