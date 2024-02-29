Новая Зеландия ввела в отношении Российской Федерации новые санкции. Соответствующая информация была опубликована ранее на официальном сайте новозеландского Министерства иностранных дел.
Новая Зеландия ввела против РФ новые санкции
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Это где найти? А нас рать.
Ответить
15 час.
АндрейБорков
Как страшно жить!!! Ё-моё, Новая Зеландия ввела санкции против России, пора сдаваться! Вот только кому сдаваться то, может Буркина Фосо? А может Берегу Берцовой Кости? Нет, сдаваться надо Мадагаскару! Как теперь жить дальше будем? Помрем наверное, если Новая Зеландия санкции ввела. А кстати, что вообще такое эта Новая Зеландия? Видимо это супер-держава, у которой ядерное оружие, охеренная промышленность, сотни ракетных подводных лодок и десятки авианосцев? А может она кормит пол-мира? Да нет же! По значимости своей, даже не в Мире, в своем регионе эта самая Новая Зеландия что то типа Литвы или Латвии, то есть НИ КТО И ЗВАТЬ НИ КАК. И эта ХУЕ...А ИЗ ПОД НОГТЕЙ вводит санкции против РФ! Видимо мышь сильно пьяная, если на медведя залупается.
Ответить
14 час.
Владимир Бондаренко
в Новой Зеландии есть две вещи - молоко и коровы. Так мне сами жители говорили. Как нам жить без их молока?
Ответить
12 час.
Свежие комментарии