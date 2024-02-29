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Новая Зеландия ввела против РФ новые санкции

Новая Зеландия ввела против РФ новые санкции

Новая Зеландия ввела в отношении Российской Федерации новые санкции. Соответствующая информация была опубликована ранее на официальном сайте новозеландского Министерства иностранных дел.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Это где найти? А нас рать.
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15 час.
АндрейБорков
Как страшно жить!!! Ё-моё, Новая Зеландия ввела санкции против России, пора сдаваться! Вот только кому сдаваться то, может Буркина Фосо? А может Берегу Берцовой Кости? Нет, сдаваться надо Мадагаскару! Как теперь жить дальше будем? Помрем наверное, если Новая Зеландия санкции ввела. А кстати, что вообще такое эта Новая Зеландия? Видимо это супер-держава, у которой ядерное оружие, охеренная промышленность, сотни ракетных подводных лодок и десятки авианосцев? А может она кормит пол-мира? Да нет же! По значимости своей, даже не в Мире, в своем регионе эта самая Новая Зеландия что то типа Литвы или Латвии, то есть НИ КТО И ЗВАТЬ НИ КАК. И эта ХУЕ...А ИЗ ПОД НОГТЕЙ вводит санкции против РФ! Видимо мышь сильно пьяная, если на медведя залупается.
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14 час.
Владимир Бондаренко
в Новой Зеландии есть две вещи - молоко и коровы. Так мне сами жители говорили. Как нам жить без их молока?
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12 час.

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