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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малик Монк набрал 26 очков и 12 передач, «Сакраменто» разгромил «Голден Стэйт» и одержал 4-ю победу подряд

Защитник набрал 26 очков, 3 подбора, 12 передач и 4 перехвата, «Сакраменто» справился с «Голден Стэйт» (129:99) и одержал 4-ю победу подряд.

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