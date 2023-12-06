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Каток на стадионе «Труд» и лыжная база в Шуе откроются 8 декабря

Каток на стадионе «Труд» и лыжная база в Шуе откроются 8 декабря

Власти сообщили, сколько будет стоить прокат коньков и лыж.Шуйская мэрия рассказала, что главный городской каток и лыжная база на Осиновой горе откроются для любителей активного образа жизни в пятницу, 8 декабря.

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