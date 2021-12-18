12-летний босс: девочка открыла собственный мини-завод по производству мыла

Алексис Каппа с раннего детства была очень предприимчивой и смышленой маленькой леди.Алексис Каппа из Калифорнии (США) с раннего детства была очень предприимчивой и смышленой маленькой леди, которая мечтала открыть собственный бизнес и стать боссом.