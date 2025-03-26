В Челябинске забеременел первый в мире мужчина из-за "загадочной ошибки"

Медики успокоили, что ребенок не даун и развивается нормально Житель Челябинска сдал анализ крови в поликлинике, а когда получил результат через портал "Госуслуги", оказалось, что он беременный, пишет 74.
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