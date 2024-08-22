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Матвиенко: Жители Республики Коми прошли немало испытаний

Матвиенко: Жители Республики Коми прошли немало испытаний

Жители Республики Коми прошли немало испытаний, освоили богатую ресурсную базу и запустили мощные промышленные предприятия, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравляя руководство региона и его жителей с Днем субъекта.

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