Посол США в Турции указал на «конец терпения» Трампа по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп достиг «конца своего терпения» в отношении конфликта на Украине. Об этом 3 июня сообщил посол в Турции и специальный посланник по Сирии Томас Баррак, его слова приводит газета Star.
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