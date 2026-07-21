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Перфетти о новом контракте с «Виннипегом» на 5 лет и 30 млн долларов: «Мне и моей семье нравится город, это очень важно. Хочу оправдать ожидания руководства»

Форвард « Виннипега » Коул Перфетти высказался о подписании нового контракта с клубом.  24-летний канадец заключил соглашение на 5 лет и 30 миллионов долларов (кэпхит – 6 млн).

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