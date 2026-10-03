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Карпин поддержал реформу ФИФА по осеннему календарю: «Как тренер сборной я скажу: да, мне нравится»

Карпин поддержал реформу ФИФА по осеннему календарю: «Как тренер сборной я скажу: да, мне нравится»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча с командой Намибии (6:0) заявил, что поддерживает реформу ФИФА по осеннему календарю.

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