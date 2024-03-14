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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарема о Промесе: «Руководство «Спартака» проводило Квинси в ОАЭ, а вернется ли он, их не волновало. Так бездарно потерять игрока – это «шах» самим себе, без равноценной замены «мат» скажут уже другие»

Вчера стало известно, что Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. До этого Квинси находился под домашним арестом после ДТП.

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