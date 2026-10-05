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СК: задержанный за убийство трех женщин хотел вывезти расчлененные тела в лес

СК: задержанный за убийство трех женщин хотел вывезти расчлененные тела в лес

Житель Нижегородской области, которому предъявили обвинение в тройном убийстве, планировал вывезти останки своих жертв с лесной массив и спрятать там.

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