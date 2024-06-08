Сегодня в парке «Ла Извор» пройдет фестиваль «Спортивный Кишинев 2024»

Второй фестиваль «Спортивный Кишинев 2024» пройдет сегодня, 8 июня 2024 года, в парке «Ла Извор» с 11:00 до 17:00 и будет включать в себя обширную программу спортивных мероприятий и развлекательных программ для всех жителей и гостей столицы.
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