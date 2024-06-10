Кардиолог Орловский: диабетикам, пожилым и астматикам особенно опасна жара

В жаркий сезон важно следить за своим состоянием, чтобы не получить тепловой удар. Особенно это опасно для пожилых и людей, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе – болезнями сердца, диабетом или бронхиальной астмой, рассказал врач-кардиолог Дмитрий Орловский Общественной Службе Новостей.