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Царьград

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Путин увеличил численность армии России до 2,43 млн с 1 августа

Путин увеличил численность армии России до 2,43 млн с 1 августа

С 1 августа численность Вооружённых сил России возрастёт на 25 тысяч человек и составит 2 426 130. Указ подписан президентом Владимиром Путиным, что подчёркивает курс на совершенствование российской армии.

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