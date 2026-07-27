Путин увеличил численность армии России до 2,43 млн с 1 августа

С 1 августа численность Вооружённых сил России возрастёт на 25 тысяч человек и составит 2 426 130. Указ подписан президентом Владимиром Путиным, что подчёркивает курс на совершенствование российской армии.
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