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Кортневу 60: «Несчастный случай», резкие высказывания и шестеро детей от трех женщин

Кортневу 60: «Несчастный случай», резкие высказывания и шестеро детей от трех женщин

12 октября Алексею Кортневу исполняется 60 лет. Основатель «Несчастного случая», телеведущий, актёр и автор текстов для мюзиклов, он подошёл к этой дате с биографией, которую трудно уложить в рамки юбилейного портрета: за спиной — 40 лет группы, громкие высказывания в адрес коллег, слухи об эмиграции и шестеро детей от трёх женщин.

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