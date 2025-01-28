Трамп рассказал о судьбе нелегалов, задержанных на южной границе Юлия СоколоваПрезидент США Дональд Трамп сделал жёсткое заявление, которое не оставляет сомнений в намерениях администрации США усилить меры против незаконной миграции.
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