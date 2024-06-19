Назаров о втором поражении «Флориды»: «Бобровский не волшебник, один он финал не вытащит. Тем интереснее для болельщиков, которым предстоит еще одна бессонная ночь»

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» со счетом 5:3 и сократил отставание в серии до одной победы (2-3). «В финале Кубка Стэнли возросла интрига, вся борьба между «Флоридой» и «Эдмонтоном» впереди.
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