18 человек, чьи фото из детских альбомов хранятся под семью замками

Воспоминания о детстве и отрочестве могут вызвать как приятную ностальгию, так и заставить нас залиться краской стыда, особенно когда мы решаем пересмотреть старый фотоальбом.
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