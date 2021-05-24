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18 человек, чьи фото из детских альбомов хранятся под семью замками

18 человек, чьи фото из детских альбомов хранятся под семью замками

Воспоминания о детстве и отрочестве могут вызвать как приятную ностальгию, так и заставить нас залиться краской стыда, особенно когда мы решаем пересмотреть старый фотоальбом.

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