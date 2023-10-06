Глава ЮНКТАД и замгенсека ООН посетят РФ и обсудят экспорт сельхозпродукции

Руководитель Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен и замгенсека ООН Мартин Гриффитс посетят Россию 9 октября, где будет обсуждаться работа меморандума РФ - ООН по облегчению экспорта российской сельхозпродукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии