"Астронавты "Starliner" не имеют стратегического значения."- Россия отправляет очередной экипаж на МКС 11- го сентября

Ракета "Союз" на космодроме. фото: картинки яндекса.1K прочтений Вчера 9 сентября 2024г. Пока американское космическое агентство NASA подтверждает своими делами возникший в мировом сообществе тезис: "возрастные астронавты не имеют большого стратегического значения"; и отправляет на землю капсулу космического корабля "Starliner" без экипажа, представители российской стороны готовятся к запуску в космос очередной экспедиции космонавтов, для работы на МКС.