Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске предложил учредить Всероссийский день футбола 25 мая — в дату, которую петербургский «Зенит» считает днём своего основания, а ООН в 2024 году объявила Всемирным днём футбола.
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