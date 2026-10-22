Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске предложил учредить Всероссийский день футбола 25 мая — в дату, которую петербургский «Зенит» считает днём своего основания, а ООН в 2024 году объявила Всемирным днём футбола.