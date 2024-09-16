Двое пожилых людей бесследно пропали в Краснодаре при невыясненных обстоятельствах

Двое пожилых людей бесследно пропали в Краснодаре при невыясненных обстоятельствахВ розыск объявлены: Меринова (Морковнина) Альбина Васильевна, 78 лет Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза каре-зеленые.
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