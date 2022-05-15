Экстрасенс о будущем Галкина и Пугачевой: «Настоит на возвращении в Москву»

Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова считает, что знаменитую звездную пару скоро опять ждет переезд После некоторых заявлений Максима Галкина о действиях России многие посчитали, что юморист сам себе закрыл возможность вернуться в Россию.