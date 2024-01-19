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Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз

Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз

Суд штата Вашингтон принял решение отказаться от исключения бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев в рамках предстоящих в стране выборов.

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