Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз

Суд штата Вашингтон принял решение отказаться от исключения бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев в рамках предстоящих в стране выборов.
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