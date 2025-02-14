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Царьград

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"Предательство!" - То чувство, когда Куклачёв понимает про Россию больше, чем политологи

"Предательство!" - То чувство, когда Куклачёв понимает про Россию больше, чем политологи

Ситуацию в России охарактеризовали чётко: "Предательство!" То чувство, когда знаменитый клоун Юрий Куклачёв понимает про Россию больше, чем именитые политологи и эксперты.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Очень коряво и подло по отношению к Куклачёву, ты  Максим Тришин, это написал .Ведь то что нам гонишь М.Тришкин, Куклачёв не говорил.Некрасиво, свои идем выдавать за именитого человека.Ты говно, и это не первая твоя провокационная публикация.И научись отделять мух от котлет. Если хочешь написать пост в защиту русского языка, то погрузись  плотно в тему, а не как у тебя обычно, всё двусмысленно.Не понимаешь темы. не лезь, засранец, пожалуйста.С таким &quot;патриотом&quot;, и врагов не надо.
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