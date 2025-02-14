"Предательство!" - То чувство, когда Куклачёв понимает про Россию больше, чем политологи

Александр Ляшенко

Очень коряво и подло по отношению к Куклачёву, ты Максим Тришин, это написал .Ведь то что нам гонишь М.Тришкин, Куклачёв не говорил.Некрасиво, свои идем выдавать за именитого человека.Ты говно, и это не первая твоя провокационная публикация.И научись отделять мух от котлет. Если хочешь написать пост в защиту русского языка, то погрузись плотно в тему, а не как у тебя обычно, всё двусмысленно.Не понимаешь темы. не лезь, засранец, пожалуйста.С таким "патриотом", и врагов не надо.