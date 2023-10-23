Гагин: российская ПВО уже получила опыт работы с ATACMS

РИАМО − 23 окт. Российские системы противовоздушной обороны уже успели получить определенный опыт работы с американскими системами ATACMS, которые США недавно поставили Киеву, рассказал советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА Новости.
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