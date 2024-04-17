Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Бегут, как крысы! Мигранты поспешно покидают насиженные места в Новосибирске

Бегут, как крысы! Мигранты поспешно покидают насиженные места в Новосибирске

В Новосибирске тракторист, уничтоживший незаконные торговые точки на Гусинобродском шоссе, вызвал целый цепочку событий в городе.

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Комментарии
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Александр Иноземцев
😊 __________ Из статьи (дословно): __________ &quot;После угроз со стороны силовиков и возможных рейдов, иностранные предприниматели начали самостоятельно ликвидировать свои бизнесы&quot;. --- &quot;Общественность, объединившись и получив поддержку правоохранительных органов и властей, продемонстрировала свою способность добиваться перемен&quot;.
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