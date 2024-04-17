Бегут, как крысы! Мигранты поспешно покидают насиженные места в Новосибирске

Александр Иноземцев

😊 __________ Из статьи (дословно): __________ "После угроз со стороны силовиков и возможных рейдов, иностранные предприниматели начали самостоятельно ликвидировать свои бизнесы". --- "Общественность, объединившись и получив поддержку правоохранительных органов и властей, продемонстрировала свою способность добиваться перемен".