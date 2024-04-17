В Новосибирске тракторист, уничтоживший незаконные торговые точки на Гусинобродском шоссе, вызвал целый цепочку событий в городе.
Бегут, как крысы! Мигранты поспешно покидают насиженные места в Новосибирске
Комментарии
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Александр Иноземцев
😊 __________ Из статьи (дословно): __________ "После угроз со стороны силовиков и возможных рейдов, иностранные предприниматели начали самостоятельно ликвидировать свои бизнесы". --- "Общественность, объединившись и получив поддержку правоохранительных органов и властей, продемонстрировала свою способность добиваться перемен".
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11 час.
radiofree RF
Где взять такого бульдозериста,что бы снёс Садовод?
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11 час.
Ольга Николаева
Зато не будет крыс и грязи!
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9 час.
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