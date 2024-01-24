Пожар полыхал ночью в Петрозаводске

Бытовка сгорела в карельской столице Во вторник в 23 часа 54 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что в проезде Дивизионный горит бытовка, принадлежащая частному лицу.
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