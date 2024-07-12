Столкнулись с ВПЧ? Боремся с папилломами так…

Папиллома является инфекционной болезнью, возбудитель которой – ВПЧ (вирус папилломы человека). Хотя это заболевание определено официальной медициной как доброкачественное новообразование, и в большинстве случаев не грозит человеку серьёзными последствиями, лечить его всё-таки нужно.
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