Столкнулись с ВПЧ? Боремся с папилломами так…

Папиллома является инфекционной болезнью, возбудитель которой – ВПЧ (вирус папилломы человека). Хотя это заболевание определено официальной медициной как доброкачественное новообразование, и в большинстве случаев не грозит человеку серьёзными последствиями, лечить его всё-таки нужно.