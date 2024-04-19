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Сбер рассказал о схеме мошенников, оформляющих займы в МФО через «Госуслуги»

Сбер рассказал о схеме мошенников, оформляющих займы в МФО через «Госуслуги»

Участились случаи, когда злоумышленники под видом полиции звонят россиянам по видеосвязи и выманивают у них доступ к «Госуслугам», после чего через портал оформляют на жертв займы в микрофинансовых организациях.

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