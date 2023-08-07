Ровно два года назад, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, надо думать человек осведомленный, написал в своем телеграм-канале (в поисковике вы это можете легко найти): «По данным европейского бюро ВОЗ, Украина занимает 1-е место в Европе по психическим расстройствам.
На Украине просто психически нездоровые. Азаров ссылается на ужасающие данные ВОЗ
Комментарии
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Иван Иваныч
...ещё этот поскудник вылезает со своими перлами, сам то ТЫ адекват, который ограбил Чернобыльских пенсионеров, а сам сидит в России на награбленное, тьфу мерзота...
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6 час.
star
а может он подпадает под эту статистику?
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5 час.
ОС
Ольга Смирнова
Извините, но сколько ещё не очень умных людей верит европейским институтам. В данном случае это ВОЗ. Бесспорно обработка с детства влияет на мышление, отсюда и разногласия. Но это считать болезнью... Азаров с каких пор стал академиком от медицины?
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1 час.
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