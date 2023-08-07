На Украине просто психически нездоровые. Азаров ссылается на ужасающие данные ВОЗ

...ещё этот поскудник вылезает со своими перлами, сам то ТЫ адекват, который ограбил Чернобыльских пенсионеров, а сам сидит в России на награбленное, тьфу мерзота...

ОС

Ольга Смирнова

Извините, но сколько ещё не очень умных людей верит европейским институтам. В данном случае это ВОЗ. Бесспорно обработка с детства влияет на мышление, отсюда и разногласия. Но это считать болезнью... Азаров с каких пор стал академиком от медицины?