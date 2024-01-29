Получены предварительные данные расшифровки черных ящиков с Ил-76

Специалисты завершили предварительную расшифровку черных ящиков со сбитого военного самолета Ил-76, на борту которого перевозились пленные солдаты Вооруженных сил Украины, и приступили к изученных полученных данных.
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