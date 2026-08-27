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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Призовой фонд Кубка Медиалиги составит 5 млн рублей. Азамат Мусагалиев предложил участникам пополнить призовой фонд – по 500 тыс. от каждой команды

Призовой фонд WINLINE Кубка Медиалиги составит 5 млн рублей. Об этом рассказал президент лиги Николай Осипов.

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