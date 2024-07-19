Под Горловкой продвижение ВС РФ затормозилось, зато на юге наблюдается существенный прорыв

Уходящая неделя характеризовалась воздушными ударами ВКС России по Липцам, Малым Проходам, Старице (Харьковщина); Александрополю, Архангельскому, Водяному, Димитрову-Мирнограду, Доброполью, Екатериновке, Желанному (Донетчина); Гуляйполю, Лобкову, Ровнополю, Каменскому, Пятихаткам (Запорожье); Александровке, Белозёрке (Херсонщина).
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