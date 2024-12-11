Объявлен состав наставников нового сезона шоу «Голос»

Объявлен состав наставников нового сезона вокального шоу «Голос», сообщает Первый канал.Так, в новом сезоне членами жюри станут рэпер Баста, певица Полина Гагарина, музыкант Антон Беляев и оперная певица Хибла Герзмава.
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