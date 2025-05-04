Завтра будет лучше, чем вчера! А нет, завтра ПОНЕДЕЛЬНИК.😭😭😭 ☀ С ДОБРЫМ ВОСКРЕСНЫМ УТРОМ!.
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Завтра будет лучше, чем вчера! А нет, завтра ПОНЕДЕЛЬНИК.😭😭😭 ☀ С ДОБРЫМ ВОСКРЕСНЫМ УТРОМ!.