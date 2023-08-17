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Тебас о поражении «Севильи» от «Ман Сити»: «Стабильность и конкурентоспособность Ла Лиги боролись против модели дефицита и расточительства. Посыл впечатляет»

Тебас о поражении «Севильи» от «Ман Сити»: «Стабильность и конкурентоспособность Ла Лиги боролись против модели дефицита и расточительства. Посыл впечатляет»

Так Хавьер Тебас отреагировал на поражение «Севильи» от «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Европы (1:1, 4:5 по пенальти).

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