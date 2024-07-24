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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Александр Широков
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Убили те, кого она превозносила всю свою карьеру

Убили те, кого она превозносила всю свою карьеру

Неонацистская группировка взяла ответственность за убийство Ирины Фарион.Украинская неонацистская группировка "National-Socialism/White Power"* взяла на себя ответственность за убийство русофобки Ирины Фарион.

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