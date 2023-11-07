На обходе Новокузнецка пять человек сегодня пострадали в ДТП

Авария произошла утром на 2 километре автодороги. Предварительно установлено, что 36-летняя женщина, находясь за рулём «Хонды Фит», выезжала со второстепенной на главную дорогу и не предоставила преимущество движения автобусу «Форд Транзит», перевозившему работников одного из местных предприятий.
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