Ряд продуктов натощак могут вызвать проблемы со здоровьем, — диетолог Ирэн ОрлонскаяВрач-гастроэнтеролог и врач-диетолог Анастасия Чижикова из медицинского центра «СМ-Клиника» предупреждает о потенциальных проблемах, связанных с употреблением хлебобулочных изделий, особенно из белой муки, и других простых углеводов на голодный желудок.
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