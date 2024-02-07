Ряд продуктов натощак могут вызвать проблемы со здоровьем, — диетолог Ирэн ОрлонскаяВрач-гастроэнтеролог и врач-диетолог Анастасия Чижикова из медицинского центра «СМ-Клиника» предупреждает о потенциальных проблемах, связанных с употреблением хлебобулочных изделий, особенно из белой муки, и других простых углеводов на голодный желудок.