НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

80 подписчиков

Ряд продуктов натощак могут вызвать проблемы со здоровьем, — диетолог

Ряд продуктов натощак могут вызвать проблемы со здоровьем, — диетолог

Ряд продуктов натощак могут вызвать проблемы со здоровьем, — диетолог Ирэн ОрлонскаяВрач-гастроэнтеролог и врач-диетолог Анастасия Чижикова из медицинского центра «СМ-Клиника» предупреждает о потенциальных проблемах, связанных с употреблением хлебобулочных изделий, особенно из белой муки, и других простых углеводов на голодный желудок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх