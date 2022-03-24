Ничушкин набрал очки (3+3) в 4-м матче подряд. У него 37 баллов в 46 играх

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (1:3).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх