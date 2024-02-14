Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🎖 Аксёнов наградил воинов-интернационалистов в честь 35-летия со дня вывода последних подразделений советских войск из Афганистана Глава Крыма Сергей Аксёнов вручил награды военнослужащим, которые выполняли свой боевой долг во многих горячих точках и отстаивали интересы Родины вдали от дома.
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