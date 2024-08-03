США и их сателлиты угрожают Мадуро ответственностью, если он не откажется от власти

По информации комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, группа законодателей из США и нескольких европейских стран утверждает, что власти этих государств попытаются привлечь к ответственности президента Венесуэлы Николаса Мадуро, если он не согласится уступить власть.