США и их сателлиты угрожают Мадуро ответственностью, если он не откажется от власти

По информации комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, группа законодателей из США и нескольких европейских стран утверждает, что власти этих государств попытаются привлечь к ответственности президента Венесуэлы Николаса Мадуро, если он не согласится уступить власть.
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