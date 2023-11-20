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Рейтинг Байдена достиг «дна»

Байден впервые отстает от бывшего президента США Дональда Трампа в преддверии выборов в 2024 году. По данным опроса американцев в сентябре 46 процентов избирателей заявляли, что одобряют работу действующего главы Белого дома, то теперь рейтинг одобрения среди этих граждан упал до 31 процента, ….

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