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Школьников Твери приглашают на программу «Код единства»

Школьников Твери приглашают на программу «Код единства»

«Код единства»: в Твери стартует интерактивная программа для школьников о традициях народов России. В Тверском областном Доме народного творчества готовится к запуску тематическая интерактивная программа «Код единства» для учащихся 2–5 классов.

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