Депутат ГД Николай Бурляев предлагает ввести в школах уроки целомудрия

Предложение, на взгляд многих, дельное. Последние десятилетия мы наблюдаем всё больше того, как нашим детям помогают деградировать и подспудно (а может и умышленно) прививают ми «толерантность» к извращенцам, антисоциальному образу жизни и тому подобное.