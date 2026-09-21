Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Младший сержант Евгений Руденко в составе расчёта гаубицы "Гиацинт-Б" наносил удары по вражеским позициям.
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