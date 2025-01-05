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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забьет около 43 шайб в текущей регулярке, считают букмекеры. До сезона ждали примерно 27 голов

Букмекеры обновили линию на статистику Александра Овечкина в сезоне-2024/25. Если форвард «Вашингтона» забьет в регулярном сезоне 43+ гола, сыграет коэффициент 2.

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