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Царьград

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Православные 25 мая празднуют память Патриарха Гермогена

Православные 25 мая празднуют память Патриарха Гермогена

25 мая 2025 года верующие вспоминают Патриарха Гермогена, который вдохновлял людей на сопротивление иностранных захватчикам страны.

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